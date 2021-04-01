Суд в Брюсселе обязал правительство Бельгии отменить в течение 30 дней все карантинные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает издание The Brussels Times.

Суд постановил, что карантин ввели без достаточного правового обоснования.

Карантин несколько недель тому назад обжаловала правозащитная организация “Лига прав человека”. Там утверждали, что ограничения нарушают права людей (поскольку нет надлежащей правовой основы для них).

Стоит отметить, что ограничительные меры вводили распоряжением правительства без принятия парламентом.

Брюссельский суд первой инстанции дал правительству Бельгии 30 дней на то, чтобы отменить меры. В случае отказа за каждый день промедления грозит штраф в 5000 евро (всего штраф не может превышать 200 000 евро).

Как объясняет издание Politico, на практике постановление суда дает правительству Бельгии месяц на то, чтобы найти надлежащую правовую основу для карантинных мер, включающих комендантский час, закрытие ресторанов и ограничение собраний.

В течение месяцев бельгийское правительство использовало чрезвычайные распоряжения для введения коронавирусных ограничений в обход парламента.

В конце февраля правительство предложило новый “закон о пандемии”, который должен обеспечить “постоянную правовую основу для принятия такого рода ограничительных мер во время пандемии”. Однако этот документ нуждается в одобрении парламента.

Нынешние карантинные ограничения, действующие в Бельгии, базируются на Кодексе гражданской безопасности от 2007 года, который позволяет государству действовать быстро в “исключительных обстоятельствах”. Однако суд решил, что указанный документ не может быть основанием для указов министров относительно карантина.

Правительство Бельгии подаст апелляцию на это решение. В министерстве внутренних дел страны заверили, что карантинные ограничения продолжат действовать.

Согласно последним данным, за все время в Бельгии было зафиксировано более 882 тысяч случаев заражения коронавирусом и более 23 тысяч смертей.