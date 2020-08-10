После выборов президента Беларуси протесты прошли и на металлургическом заводе в г. Жлобин, Гомельской области. Там работники устроили забастовку.

Об этом сообщает NEXTA live.

Работники БМЗ обратились к сотрудникам других предприятий с призывом к солидарности и поддержке. Основной сбор бастующих на БМЗ ожидается в 14:00, руководство в связи с этим собралось на экстренное совещание.

Также сообщается, что власти уже подгоняют автозаки к заводу.

Работники БМЗ предупреждали о забастовке с 10 августа в случае проведения нечестных выборов.