Об этом сообщает NEXTA live.
Работники БМЗ обратились к сотрудникам других предприятий с призывом к солидарности и поддержке. Основной сбор бастующих на БМЗ ожидается в 14:00, руководство в связи с этим собралось на экстренное совещание.
Также сообщается, что власти уже подгоняют автозаки к заводу.
Работники БМЗ предупреждали о забастовке с 10 августа в случае проведения нечестных выборов.
- В Беларуси днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, прошли массовые протесты, в результате которых были задержаны не менее 120 человек. СМИ также сообщают о 10 раненых.
- Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановском получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%.