В Беларуси в общей сложности отпустили на свободу пятерых граждан Украины, которые были задержаны в ходе протестов.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

“Этот день получился очень продуктивным, поскольку на свободу вышли пятеро граждан Украины. Все они находятся в безопасности. Это Константин Реуцкий, Евгений Васильев, Оксана Алешина, о которых утром сообщил президент Украины. После обеда мы также добились освобождения нашего гражданина Романа Шишко, который был задержан в Бресте”, – отметил он.

Енин уточнил, что также был освобожден украинец Павел Чернявский. После освобождения из СИЗО он почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Представители МИД Украины посетили его в больнице.

“Травма оказалась не настолько серьезной, чтобы требовать пребывания в стационаре. Он отказался от лечения в стационарных условиях, и вернулся домой”, – добавил Енин.

Он рассказал, что всем освобожденным гражданам была предложена помощь от посольства Украины (в том числе относительно возвращения в Украину).

“Мы вели консультации с белорусской стороной касательно условий освобождения наших граждан, и на сегодня нам это удалось. Отдельные административные или судебные процедуры еще продолжаются, поэтому окончательную точку ставить пока что рано. Но самое главное, что все наши граждане, которые были задержаны во время соответствующих массовых манифестаций, освобождены и находятся в безопасности”, – подчеркнул Енин.

(На видео – с 2 часов 40 мин.)

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что задержанные правоохранителями в Беларуси трое украинских граждан – Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина – освобождены, находятся в безопасности и в ближайшее время вернутся на родину.