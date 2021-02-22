Сегодня, 22 февраля, правоохранители задержали Владимира Яценко - фигуранта дела "ПриватБанка", который хотел сбежать из Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По словам правоохранителей, самолет с экс-чиновником на борту посадили в аэропорту “Борисполь” под Киевом.

“Экс-чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся в Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту “Борисполь”, где начато проведение неотложных следственных действий”, – сообщили в НАБУ.

Фото: НАБУ

Правоохранители не уточнили данных задержанного, пообещав сообщить детали позже.

Но по данным “Левого берега”, речь идет об экс-первом заместителе председателя правления “ПриватБанка” Владимира Яценко.

Народный депутат VIII созыва, журналист, член наблюдательного совета “Укрзализныци” Сергей Лещенко сообщил, что чартерный рейс из Яценко на борту завернули уже за Львовом, за несколько минут до пересечения границы авиапространства Украины.

Подозрение Владимиру Яценко утром 22 февраля подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Его подозревают в растрате имущества в особо крупных размерах.

Напомним, “ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева признал национализацию незаконной. После НБУ, Минфин и “ПриватБанк” подали апелляцию на это решение.