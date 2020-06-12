Об этом сообщила пресс-служба КСУ.
Инициаторами представления выступили народные депутаты от фракции “Батькивщины” Сергей Власенко и Юлия Тимошенко.
В то же время, представление подписали нардепы от “Батькивщины”, депутатской группы “За майбутне” (в частности Игорь Палица) и некоторые народные депутаты от “Слуги народа” Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смаглюк.
На данный момент неизвестно, когда представление будет рассмотрено.
Напомним, 13 мая Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам. За документ проголосовали 270 народных депутатов. Среди них – только 200 от “Слуги народа” (фракция включает 248 “слуг”). В Раде сразу после принятия заблокировали подписание закона о банках.
- Позже в Окружной административный суд Киева подали иск с требованием признать незаконность принятия так называемого “антиколомойского закона”. Иск народный депутат Антон Поляков подал против спикера парламента Дмитрия Разумкова и председателя финансового комитета Верховной рады Даниила Гетьманцева.
- 19 мая Верховная Рада разблокировала подписание “антиколомойского закона”.
- И уже 21 мая Зеленский подписал “антиколомойский” закон.