В Конституционный суд Украины поступило представление от 64 народных депутатов, которые просят оценить на соответствие Конституции закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности", известный как "антиколомойский закон".

Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Инициаторами представления выступили народные депутаты от фракции “Батькивщины” Сергей Власенко и Юлия Тимошенко.

В то же время, представление подписали нардепы от “Батькивщины”, депутатской группы “За майбутне” (в частности Игорь Палица) и некоторые народные депутаты от “Слуги народа” Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смаглюк.

На данный момент неизвестно, когда представление будет рассмотрено.

Напомним, 13 мая Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам. За документ проголосовали 270 народных депутатов. Среди них – только 200 от “Слуги народа” (фракция включает 248 “слуг”). В Раде сразу после принятия заблокировали подписание закона о банках.