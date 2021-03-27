Бразильский институт Бутантан разработал национальную вакцину от коронавируса COVID-19. Ее планируют начать использовать через несколько месяцев.

Об этом сообщает Bloomberg.

После того как вакцину распространят в стране, ее планируют передать в государства с низким уровнем дохода.

Директор института Димас Ковас сообщил, что вакцина называется ButanVac.

“Пандемию можно держать под контролем в Северной Америке и Европе, но в Африке, Латинской Америке и бедных азиатских странах она останется. Нам нужны вакцины для этих стран. Вот где нам нужно бороться с эпидемией, чтобы добиться успеха во всем мире”, – сказал он.

Начало испытаний запланировано на апрель. Параллельно с Бразилией, вакцину испытают в Таиланде и Вьетнаме. Если оно пройдет успешно, в мае стартует массовое производство вакцины. При таком сценарии, в июле будет готово 40 миллионов доз вакцины.

К слову, бразильский Институт Бутантан сотрудничает с китайской компанией Sinovac Biotech Ltd. в производстве вакцины CoronaVac.

На сегодняшний день в Бразилии первые дозы вакцины получили около 6,6% населения, а полностью вакцинированы всего 2%. Министр охраны здоровья Бразилии Марсело Кейрога пообещал утроить темпы вакцинации, охватив 1 миллион человек в день.