Об этом сообщает Bloomberg.
После того как вакцину распространят в стране, ее планируют передать в государства с низким уровнем дохода.
Директор института Димас Ковас сообщил, что вакцина называется ButanVac.
“Пандемию можно держать под контролем в Северной Америке и Европе, но в Африке, Латинской Америке и бедных азиатских странах она останется. Нам нужны вакцины для этих стран. Вот где нам нужно бороться с эпидемией, чтобы добиться успеха во всем мире”, – сказал он.
Начало испытаний запланировано на апрель. Параллельно с Бразилией, вакцину испытают в Таиланде и Вьетнаме. Если оно пройдет успешно, в мае стартует массовое производство вакцины. При таком сценарии, в июле будет готово 40 миллионов доз вакцины.
К слову, бразильский Институт Бутантан сотрудничает с китайской компанией Sinovac Biotech Ltd. в производстве вакцины CoronaVac.
На сегодняшний день в Бразилии первые дозы вакцины получили около 6,6% населения, а полностью вакцинированы всего 2%. Министр охраны здоровья Бразилии Марсело Кейрога пообещал утроить темпы вакцинации, охватив 1 миллион человек в день.
- Согласно лабораторному исследованию, опубликованному в Медицинском журнале Новой Англии, вакцина Pfizer Inc и BioNTech SE смогла нейтрализовать бразильский штамм коронавируса COVID-19.
- Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал губернаторов и мэров штатов “тиранами” из-за того, что они ввели карантин для сдерживания вспышки коронавируса.