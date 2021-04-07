За прошедшие сутки в Бразилии умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом - 4 195 человек.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что больницы в стране переполнены, в некоторых городах люди умирают в ожидании лечения, а система здравоохранения во многих районах находится на грани коллапса.

Общее число погибших в стране сейчас почти 337 000.

Но президент Жаир Болсонару продолжает выступать против любых мер изоляции, направленных на сдерживание вспышки. Он утверждает, что ущерб экономике будет хуже, чем последствия самого вируса, и попытался отменить некоторые ограничения, наложенные местными властями в судах.

Обращаясь к сторонникам у президентской резиденции, он раскритиковал карантинные меры и без доказательств предположил, что они связаны с ожирением и депрессией.

При этом, Болсонару не стал комментировать 4 195 смертей, зарегистрированных за последние 24 часа.

По данным министерства здравоохранения страны, на сегодняшний день в Бразилии зарегистрировано более 13 миллионов случаев коронавируса. В марте от COVID-19 умерло около 66 570 человек , что более чем вдвое превышает предыдущий месячный рекорд.

Институт здравоохранения Fiocruz заявляет, что обнаружил в стране 92 штамма коронавируса, в том числе P.1 или ”бразильский штамм”.

Считается, что он появился в штате Амазонас в ноябре 2020 года и быстро распространился в столице штата Манаусе, где, согласно данным, проанализированным исследователями из Бразилии, к январю 2021 года на него приходилось 73 % случаев.

Эксперты опасаются, что распространение ”бразильского штамма” приведет к увеличению числа случаев заболевания в течение нескольких месяцев.