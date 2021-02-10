В Великобритании обнаружили еще две мутации COVID-19

Об этом сообщает агентство Reuters.
Один из новых штаммов коронавируса впервые был обнаружен в городе Бристоль. Ученые обозначили его как “тревожный”. Другой вариант COVID-19 нашли в Ливерпуле. Он сейчас находится на этапе “исследования” экспертами Консультативной группы.
Оба новых варианта имеют мутацию E484K, которая возникает в так называемых “шипах” коронавируса. Такие же изменения ученые раньше видели в штаммах из ЮАР и Бразилии.
Служба здравоохранения Англии зафиксировала 76 случаев заражения новыми вариантами коронавируса. В ведомстве уверены, что имеющиеся вакцины подействуют на них.
- Британские ученые начали исследования иммунных ответов при сочетании доз вакцин от коронавируса COVID-19, разработанных Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, а также американской Pfizer.
- Ранее сообщалось, что выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса COVID-19 В.1.1.7 обрел одну из ключевых мутаций в шиповидном белке, которая уже есть у “южно-африканского” штамма.