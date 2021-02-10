В Великобритании обнаружили еще две мутации COVID-19

Британские специалисты идентифицировали на территории страны еще две новые мутации коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Один из новых штаммов коронавируса впервые был обнаружен в городе Бристоль. Ученые обозначили его как “тревожный”. Другой вариант COVID-19 нашли в Ливерпуле. Он сейчас находится на этапе “исследования” экспертами Консультативной группы.

Оба новых варианта имеют мутацию E484K, которая возникает в так называемых “шипах” коронавируса. Такие же изменения ученые раньше видели в штаммах из ЮАР и Бразилии.

Служба здравоохранения Англии зафиксировала 76 случаев заражения новыми вариантами коронавируса. В ведомстве уверены, что имеющиеся вакцины подействуют на них.