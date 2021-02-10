Covid-19 Украина

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В Великобритании обнаружили еще две мутации COVID-19

Британские специалисты идентифицировали на территории страны еще две новые мутации коронавируса COVID-19.

Среда, 10 февраля 2021, 00:21

Об этом сообщает агентство Reuters.

Один из новых штаммов коронавируса впервые был обнаружен в городе Бристоль. Ученые обозначили его как “тревожный”. Другой вариант COVID-19 нашли в Ливерпуле. Он сейчас находится на этапе “исследования” экспертами Консультативной группы.

Оба новых варианта имеют мутацию E484K, которая возникает в так называемых “шипах” коронавируса. Такие же изменения ученые раньше видели в штаммах из  ЮАР и Бразилии.

Служба здравоохранения Англии зафиксировала 76 случаев заражения новыми вариантами коронавируса. В ведомстве уверены, что имеющиеся вакцины подействуют на них.

  • Британские ученые начали исследования иммунных ответов при сочетании доз вакцин от  коронавируса COVID-19, разработанных Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, а также американской Pfizer.
  • Ранее сообщалось, что выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса COVID-19 В.1.1.7  обрел одну из ключевых мутаций в шиповидном белке, которая уже есть у “южно-африканского” штамма.
Теги: Британія, Британія, британский штамм, вакцина против коронавируса, Коронавирус

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