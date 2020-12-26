Об этом сообщили в правительстве страны.
В частности, в Англии вакцинировали 521 594 человек, в Шотландии – 56 676, в Уэльсе – 22 595 и в Северной Ирландии – 16 068.
В соответствии с рекомендациями Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI) вакцины вводили жильцам домов престарелых, лицам в возрасте 80 лет и старше, а также медицинскому и социальному персоналу в более чем 500 пунктах вакцинации по всей Великобритании.
“Это только начало, и мы постоянно расширяем нашу программу вакцинации, чтобы помочь всем вернуться к нормальной жизни в будущем“, – отметил секретарь здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок.
- Ранее стало известно, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.
- Также правительства Польши, Чехии и Гонконге вслед за рядом европейских стран приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там новый штамм коронавируса.