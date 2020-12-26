В период с 8 по 20 декабря Великобритания уже вакцинировала против коронавируса 616 933 граждан.

Об этом сообщили в правительстве страны.

В частности, в Англии вакцинировали 521 594 человек, в Шотландии – 56 676, в Уэльсе – 22 595 и в Северной Ирландии – 16 068.

В соответствии с рекомендациями Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI) вакцины вводили жильцам домов престарелых, лицам в возрасте 80 лет и старше, а также медицинскому и социальному персоналу в более чем 500 пунктах вакцинации по всей Великобритании.

“Это только начало, и мы постоянно расширяем нашу программу вакцинации, чтобы помочь всем вернуться к нормальной жизни в будущем“, – отметил секретарь здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок.