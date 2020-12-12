Об этом, в частности, сообщают британское агентство BBC и немецкое DPA.
Как известно, во вторник, 8 декабря, в Великобритании начали вакцинацию населения от коронавируса (вакцинами Pfizer/BioNTech). Первой вакцинированной стала 90-летняя Маргарет Кинан. Ей сделали прививку в университетской больнице Ковентри, Англия.
Жирафенок появился на свет в Уипснейдском зоопарке (графство Бедфордшир) именно 8 декабря – в день старта масштабной кампании по вакцинации.
“Рождение нашего драгоценного детеныша-жирафа в тот же день, и фактически в то же время, когда была проведена долгожданная вакцинация от COVID-19, кажется настоящим моментом надежды. И мы так хотим отпраздновать и запомнить это”, – отметил Марк Холден, сотрудник зоопарка.
Согласно данным зверинца, малышка Маргарет относится к подвиду жирафов, которые находятся под угрозой исчезновения. Их в мире насчитывается менее 9000.
“Мы очень надеемся, что Маргарет Кинан вскоре сможет приехать и навестить свою тезку, чтобы мы могли представить их лично”, – заявил Холден.
- В Кении на единственного в мире белого жирафа надели GPS-устройство. Так рейнджеры смогут отслеживать движения одинокого жирафа-самца в режиме реального времени. Этот самец последний в своем роде, так как в марте браконьеры убили самку и их семимесячного детеныша.