Сегодня в центре Киева вышли на митинг пенсионеры силовых ведомств Украины, которые требовали от власти "справедливых выплат".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Митинг начался возле Центрального Дома офицеров.

Впоследствии колонна участников акции направилась маршем в правительственный квартал (к зданиям Верховной Рады, Кабинету Министров и Офису президента Украины).

Участники акции протестовали из-за, по их мнению, неправильного начисления пенсий ветеранам Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Ветераны-силовики требовали встречи инициативной группы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Они развернули транспаранты с призывом решить вопрос справедливой выплаты пенсий ветеранам силовых структур.

Участники акции в комментарии #Буквам выражали мнение, что “их обманули” при перерасчете пенсий (урезали их с 2018 года), не учли различных доплат, а также не дают возможности получить необходимые справки для перерасчета пенсионных выплат.