Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Митинг начался возле Центрального Дома офицеров.
Впоследствии колонна участников акции направилась маршем в правительственный квартал (к зданиям Верховной Рады, Кабинету Министров и Офису президента Украины).
Участники акции протестовали из-за, по их мнению, неправильного начисления пенсий ветеранам Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Ветераны-силовики требовали встречи инициативной группы с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Они развернули транспаранты с призывом решить вопрос справедливой выплаты пенсий ветеранам силовых структур.
Участники акции в комментарии #Буквам выражали мнение, что “их обманули” при перерасчете пенсий (урезали их с 2018 года), не учли различных доплат, а также не дают возможности получить необходимые справки для перерасчета пенсионных выплат.
- С 1 января повысился размер минимальной пенсии для части неработающих пенсионеров. Размер минимальной пенсии вырос до 2400 грн.