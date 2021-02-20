Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Лучи света символизируют души погибших во время расстрелов на Майдане, которые поднимаются в небеса.
Зажжение лучей сопровождалось песней “Пливе кача”.
Вдоль Аллеи Героев Небесной сотни зажжены лампадки. Люди продолжают приносить цветы.
Впервые проект “Лучи Достоинства” презентовали к первой годовщине расстрелов на Майдане. Тогда лазерные лучи светили с улиц Институтской, Михаила Грушевского, с Майдана Незалежности (с тех мест, где погибли Герои Небесной Сотни).
Ко Дню Достоинства и Свободы 2017 года лучи засияли на месте будущего Музея Майдана.
Как сообщили в пресс-службе Музея Революции Достоинства, в 2021 году акция особенна тем, что ее дополнила мультимедийная составляющая: все, кто приходит на аллею Героев Небесной Сотни почтить погибших, могут услышать музыку Романа Коляды, написанную специально для проекта “Характеры Достоинства”.
- Ранее сегодня сообщалось, что в День памяти Героев Небесной Сотни в Киеве почтили погибших участников Революции Достоинства. Так, утром возле часовни на аллее Героев Небесной Сотни состоялась панихида, после которой произошло возложение цветов и зажжение свечей.