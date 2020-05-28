Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Хуанита Суньига получила положительный результат на COVID-19 после вспышки в доме престарелых, где она проживает.

Несмотря на то, что она страдала от респираторных заболеваний еще до пандемии, вирус не подвергся серьезному воздействию.

“У нее не было никаких симптомов и было очень мало приступов лихорадки, что очень хорошо”, – отметила директор дома престарелых Мария Пас Сордо.

Она добавила, что им пришлось перевезти Хуаниту в другую часть дома, чтобы изолировать ее от других жителей.

“Вывести ее из среды обитания было самым трудным”, – сказала Сордо.

Хуаниту перевели в изолятор, где за ней ухаживали сотрудники национальной службы правительства по делам пожилых людей. Она находилась там в течение 28 дней.

В Чили на данный момент зарегистрировано более 82 000 подтвержденных случаев коронавируса, и более 800 человек умерли.