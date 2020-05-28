Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.
Хуанита Суньига получила положительный результат на COVID-19 после вспышки в доме престарелых, где она проживает.
Несмотря на то, что она страдала от респираторных заболеваний еще до пандемии, вирус не подвергся серьезному воздействию.
“У нее не было никаких симптомов и было очень мало приступов лихорадки, что очень хорошо”, – отметила директор дома престарелых Мария Пас Сордо.
Она добавила, что им пришлось перевезти Хуаниту в другую часть дома, чтобы изолировать ее от других жителей.
“Вывести ее из среды обитания было самым трудным”, – сказала Сордо.
Хуаниту перевели в изолятор, где за ней ухаживали сотрудники национальной службы правительства по делам пожилых людей. Она находилась там в течение 28 дней.
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