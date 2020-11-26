В Дании норки, уничтоженные из-за вспышки COVID-19, поднялись из-под земли — все дело в неглубоком захоронении и природном газе.

Об этом пишет The Guardian.

Их похоронили на глубине всего около метра в братских могилах на военном тренировочном поле, а природные газы только помогли “вытолкнуть” норок из земли.

“По мере разложения тел могут образовываться газы, это заставляет почву немного расширяться. Таким образом, в худшем случае, норку просто выталкивает из земли”, ​​- сказал Томас Кристенсен, официальный представитель национальной полиции.

Полиция Западной Ютландии, где несколько тысяч норок были похоронены на военном учебном поле, пыталась противодействовать жуткому явлению, засыпая землю поверх трупов.

“Это естественный процесс. К сожалению, один метр почвы – это не просто метр почвы – все зависит от того, какой именно это тип почвы. Проблема в том, что песчаная почва в Западной Ютландии слишком легкая. Поэтому нам пришлось насыпать сверху больше земли”, – сказал Кристенсен.

Кроме того, местные СМИ сообщили, что животные, возможно, также были похоронены слишком близко к озерам и подземным водным ресурсам. Это вызвало опасения по поводу возможного загрязнения грунта и источников питьевой воды.

“Похоже, что никто не знает последствий этого. Должна признаться, меня это беспокоит”, – сказала Jyllands Posten Сьюзан Мюнстер из датского совета по водным ресурсам.

Кристенсен добавил, что тела, которые разлагаются, дезинфицируют и покрывают известью перед погребением, и они представляют лишь небольшой риск для людей, потому что вирус передается в основном через живую норку.