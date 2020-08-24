Текст заявления опубликовал в Twitter заместитель председателя группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании Стюарт МакДональд.
“Парламентарии из Европы, Австралии и Канады подтверждают солидарность и дружбу с гражданами Украины в их 29-й День Независимости. Мир наступит”, — написал МакДональд, прикрепив к посту письмо с подписями депутатов из Австралии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Молдовы, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии и Швеции.
🇺🇦 Parliamentarians from Europe, Australia and Canada join to reassert our solidarity and friendship with the citizens of Ukraine on their 29th Independence Day. Peace will come. pic.twitter.com/0k3dwzyRBg
— Stewart McDonald MP (@StewartMcDonald) August 24, 2020
В совместном заявлении парламентарии отметили, что Российская Федерация все еще нарушает независимость и территориальную целостность Украины и права ее граждан на незаконно оккупированных территориях.
“Несмотря на военную и гибридную войну России против народа Украины, которая не прекращается, страна продолжает идти по пути демократии, евроатлантической интеграции и дальнейшего процветания для своих граждан”, — отметили депутаты.
Они напомнили о преступлениях незаконных вооруженных формирований РФ на Донбассе (в частности, о сбитом рейсе MH17 Malaysian Airlines, на борту которого погибли 298 человек), а также выступили за продление санкций против России.
“Международное сообщество должно продолжать выступать за Украину, признавая ее независимость, ее территориальную целостность и право ее народа на мирную жизнь. Мы должны продолжать поддерживать экономические и политические санкции против России за ее войну против украинского народа”, — говорится в заявлении.
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