Текст заявления опубликовал в Twitter заместитель председателя группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании Стюарт МакДональд.

🇺🇦 Parliamentarians from Europe, Australia and Canada join to reassert our solidarity and friendship with the citizens of Ukraine on their 29th Independence Day. Peace will come. pic.twitter.com/0k3dwzyRBg

— Stewart McDonald MP (@StewartMcDonald) August 24, 2020