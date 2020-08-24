#Буквы рассказывают, как в Киеве отметили 29-ю годовщину независимости.
В 9 утра президент Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой возложили цветы у стены памяти по погибшим украинским военными.
После глава государства призвал почтить их минутой молчания.
Далее на Софийской площади подняли государственный флаг и исполнили гимн Украины. Гимн пел Михаил Хома (DZIDZIO).
Владимир Зеленский выступил с речью, в которой Председатель государства вспомнил, что уже 29 дней на востоке Украины нет погибших; что правительство делает все возможное для преодоления коронавируса в Украине; что независимо от языка, религии, национальности нужно помнить о единстве.
Президент вручил высокие государственные награды, а после состоялся праздничный концерт с участием звезд украинской сцены.
Фото: Пресс-служба Офиса президента
Спели популярные во времена независимости песни, среди которых были и русскоязычные.
В 10:00 стартовал Марш защитников Украины.
Сначала участники Марша, среди которых родственники погибших на фронте бойцов, героев Небесной Сотни и пленных, действующие военнослужащие, ветераны русско-украинской войны и волонтеры, собрались возле университета Тараса Шевченко.
Далее, сформировав колонну, двинулись по Крещатику к Европейской площади.
Организатором Марша Защитников выступил Движение ветеранов Украины.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Марш завершился примерно в 13:00.
С речью выступил пятый президент Украины Петр Порошенко.
“Кое-кто в армии не служил … Но в армии говорят: “Не можешь – научим, не хочешь – заставим”. И несмотря на намерения внешних врагов, несмотря на малодушие внутренних предателей из пятой колонны, несмотря на кричащее невежество, беспросветный дилетантизм нынешней власти, я хочу вас заверить, дорогие украинцы – все у нас точно будет хорошо”, – сказал Петр Порошенко.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
- Президент Владимир Зеленский вручил белорусскому певцу, солисту группы Brutto и экс-солисту группы “Ляпис Трубецкой” звание заслуженного артиста Украины.