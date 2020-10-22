Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“На одном из специализированных хакерских форумов злоумышленник предлагал приобрести базу данных, которая по многим признакам совпадает с информацией, хранящейся в АИТС “Государственный реестр избирателей”. Данные с указанием места жительства и номеров избирательных участков пользуются большим спросом у “даркнета” накануне проведения выборов в органы местного самоуправления. Ведь эта информация может быть использована заказчиками для воздействия на электоральные предпочтения избирателей”, – говорится в сообщении.
СБУ установила личность злоумышленника. Правоохранители изъяли компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.
Фото: СБУ
Устанавливаются все обстоятельства преступления и список “клиентов”, которые приобрели персональные данные избирателей. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрениях по ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
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