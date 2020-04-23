Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на Общество охраны дикой природы, которое управляет зоопарком.
Так, в начале апреля стало известно, что в зоопарке инфицировалась COVID-19 четырехлетняя малайская тигрица Надя.
Впоследствии начали проявляться симптомы у еще трех тигров и трех африканских львов (в частности, сухой кашель). Тестирование показало, что у животных действительно коронавирус.
Еще у одного тигра симптомы не наблюдались, но, как оказалось, он также заразился COVID-19.
В зоопарке предполагают, что животных заразил работник, который, не имея симптомов, был переносчиком коронавируса.
В данный момент животные идут на поправку: их кашель уменьшился, а аппетит улучшился.
Сейчас принимаются профилактические меры для всего персонала, ухаживающего за животными в зверинце.
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