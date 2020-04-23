В зоопарке Бронкса в Нью-Йорке коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили еще у семи хищников – четырех тигров и трех африканских львов.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на Общество охраны дикой природы, которое управляет зоопарком.

Так, в начале апреля стало известно, что в зоопарке инфицировалась COVID-19 четырехлетняя малайская тигрица Надя.

Впоследствии начали проявляться симптомы у еще трех тигров и трех африканских львов (в частности, сухой кашель). Тестирование показало, что у животных действительно коронавирус.

Еще у одного тигра симптомы не наблюдались, но, как оказалось, он также заразился COVID-19.

В зоопарке предполагают, что животных заразил работник, который, не имея симптомов, был переносчиком коронавируса.

В данный момент животные идут на поправку: их кашель уменьшился, а аппетит улучшился.

Сейчас принимаются профилактические меры для всего персонала, ухаживающего за животными в зверинце.