Об этом сообщает издание Грузия.Online.

Население страны избирает парламент 10-го созыва, состоящий из 150 мест.

Гражданам Грузии сегодня предстоит сделать выбор между 50 избирательными субъектами – 48 партиями и 2 блоками. Также должен быть сделан выбор между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.

В частности, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной избирательной системе и 30 – на основе мажоритарной.

По информации Центральной избирательной комиссии, для проведения выборов подготовили 3 657 избирательных участков и 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и на изоляции, а также 52 избирательных участка в 38 странах.

По данным издания “Эхо Кавказа”, парламентские выборы в Грузии проходят впервые в рамках новой избирательной системы. Для того, чтобы попасть в парламент, партия должна преодолеть однопроцентный барьер, а блоку необходимо набрать столько процентов, сколько партий в него входит.

По данным социологических исследований, в парламент могут попасть около десяти политических сил. В рейтинге лидирует правящая партия страны – “Грузинская мечта”.

Среди названных партиями кандидатов на пост премьер-министра – действующий глава правительства Георгий Гахария, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, представители оппозиции Мамука Хазарадзе, Шалва Нателашвили, Георгий Вашадзе и другие.