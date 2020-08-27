Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани отреагировала на планы бывшего президента страны Михеила Саакашвили вернуться на родину, заявив, что на границе его ждет процедура задержания.

Об этом сообщает издание Грузия.Online.

“Мы, конечно, приветствуем, если он найдет силы в Грузии и прибудет в Грузию. Его несомненно на границе ждет процедура задержания и конечно же грузинская тюрьма. Он находится в розыске, и приговоры, вынесенные против него несколькими инстанциями, вступили в силу, которые он может потом пересмотреть (перепроверить), когда будет находится в грузинской тюрьме”, – сказал Цулукиани.

Напомним, что сегодня Михеил Саакашвили заявил, что возвращается на родину.

Отметим, что Саакашвили был президентом Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. После ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него открыли ряд уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.