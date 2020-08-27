Об этом сообщает издание Грузия.Online.
“Мы, конечно, приветствуем, если он найдет силы в Грузии и прибудет в Грузию. Его несомненно на границе ждет процедура задержания и конечно же грузинская тюрьма. Он находится в розыске, и приговоры, вынесенные против него несколькими инстанциями, вступили в силу, которые он может потом пересмотреть (перепроверить), когда будет находится в грузинской тюрьме”, – сказал Цулукиани.
Напомним, что сегодня Михеил Саакашвили заявил, что возвращается на родину.
Отметим, что Саакашвили был президентом Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. После ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него открыли ряд уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.
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- Александр Ольшанский, назначенный заместителем главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, рассказал о программе деятельности органа.
- Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили на встрече с представителями бизнеса послал “к черту” тех, кто потребовал от него быстрых результатов на новой должности.