У главы Офиса президента Украины Андрея Ермака больше советников, чем у главы государства Владимира Зеленского.

Об этом в Facebook сообщил Комитет избирателей Украины (КИУ) со ссылкой на данные, полученные в ответ на запрос в ОП.

“У Ермака в пять раз больше советников, чем у Зеленского… По состоянию на 23 ноября у Ермака насчитывалось 19 советников (впоследствии добавился еще один советник – Алексей Арестович). У Зеленского только четыре советника”, – говорится в сообщении.

Советниками президента указаны Эндрю Мак, Сергей Трофимов, Олег Устенко и Михаил Радуцкий, все они работают внештатно.

Советниками Ермака являются: на штатной основе – Лилия Пашинная, Александр Козенко, Андрей Ляхович, Виктория Романова, Вадим Голомазов. Внештатные: Сергей Куницын, Елена Говорова, Дарья Заривна, Дмитрий Дячук, Вадим Потаев, Сергей Неклева, Руслан Магомедов, Михаил Подоляк, Николай Беззубченко, Михаил Пасечник, Адомас Аудицкас, Александр Роднянский, Сергей Матиенко, Тимофей Милованов.

“Институт советников президента фактически разрушен. Показательным является не только низкое количество советников, но и тот факт, что в течение 2020 года советники, очевидно, ни разу не собирались. Это означает, что глава государства максимально отгорожен от объективной экспертной информации, которую ему могли бы предоставлять советники”, – заявил глава КИУ Алексей Кошель.

Он назвал “нонсенсом” большое количество советников у Ермака.

“В соответствии с полномочиями, он должен обеспечивать работу главы государства, в том числе и организовывать работу советников президента”, – отметил Кошель.