В Ивано-Франковске после Пасхи ждут вторую волну COVID-19

Вторая волна повышения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Ивано-Франковске и в области может произойти после Пасхальных праздников.

Об этом рассказал главный врач ЦГКБ Ивано-Франковска Тарас Масляк, передает местное издание Кurs.

“Прогнозировать развитие эпидемической ситуации можно будет после наших религиозных праздников. Все, наверное, видели, как наши священники с одной ложечки причащают прихожан. Не только в нашем большом и славном городе Франковске, но и по всем селам. Надо быть настороже. После этих праздников может быть вторая волна, второй всплеск коронавируса. Потому что сейчас, как мы видим, заболеваемость не нарастает”, – сказал он.

По его словам, с начала января в ЦГКБ пролечено 347 пациентов с пневмониями. Сейчас в стационаре 151 больной с таким диагнозом. Из них в 76 случаев экспресс-тестами подтверждено коронавирус. Шестеро больных в реанимации на “сипах” – масках, которые обеспечивают вентиляцию легких.

Он также отметил, что в предыдущею ургенцию поступило 17 больных, у 6 – положительные экспресс-тесты. Вчера поступило 14 пациентов, у 6 также подтверждение.

Кроме того, было протестировано экспресс-тестами 35 медиков, все были отрицательные. Периодически тестирования будут повторять, говорит Масляк, чтобы медицинские работники ЦГКБ не стали “эпидемической бомбой”.