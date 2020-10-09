Об этом он сказал в эфире телеканала “Украина 24”.
Он обратил внимание на то, что рост числа новых случаев заболевания фиксируют в городах, где накануне проходили концерты или были другие мероприятия, приуроченные выборам.
“У меня есть ощущение, что у нас безответственные руководители в городах. Это полная безответственность местных политиков, которые поставили местные выборы главнее чем здоровье своих граждан”, – сказал министр.
Немчинов отметил, что сейчас рост заражений фиксируют в Харькове, где за сутки заболели почти 500 человек, а перед этим был концерт. Аналогичная ситуация была в Днепре, где накануне заболели около 300 человек и тоже проводили концерт.
Он сделал акцент на том, что уже открыто дело в связи с проведением концерта в Одессе. В том случае, если удастся доказать, что человек заразился коронавирусом на концерте, вследствие чего умер, организаторам грозит уголовная ответственность.
- На местных выборах в областные советы сейчас лидируют 5 политических сил. Рейтинг пропрезидентской партии “Слуга народа” составляет 17,2%.
- 51 % украинцев считают, что местные выборы, которые состоятся 25 октября, не будут честными. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг” по заказу Центра анализа и социологических исследований МРИ с 30 по 31 июля 2020 года.