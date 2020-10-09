Об этом он сказал в эфире телеканала “Украина 24”.

Он обратил внимание на то, что рост числа новых случаев заболевания фиксируют в городах, где накануне проходили концерты или были другие мероприятия, приуроченные выборам.

“У меня есть ощущение, что у нас безответственные руководители в городах. Это полная безответственность местных политиков, которые поставили местные выборы главнее чем здоровье своих граждан”, – сказал министр.

Немчинов отметил, что сейчас рост заражений фиксируют в Харькове, где за сутки заболели почти 500 человек, а перед этим был концерт. Аналогичная ситуация была в Днепре, где накануне заболели около 300 человек и тоже проводили концерт.

Он сделал акцент на том, что уже открыто дело в связи с проведением концерта в Одессе. В том случае, если удастся доказать, что человек заразился коронавирусом на концерте, вследствие чего умер, организаторам грозит уголовная ответственность.