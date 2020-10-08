На местных выборах в областные советы сейчас лидируют 5 политических сил. Рейтинг пропрезидентской партии "Слуга народа" составляет 17,2%.

Об этом свидетельствуют результаты IV волны опроса Социологической группы “Рейтинг” (4-7 октября).

Так, социологи представили агрегированный рейтинг партий на местных выборах. Он представляет собой сумму всех результатов политических сил на выборах в областной совет каждой области. Респондент выбирал из списка, который был уникальным для каждого областного совета (в Киеве – городского совета). Совокупно в рейтинг попало 77 различных партий, из которых подавляющее большинство – местные партии, которые баллотируются в один или несколько областных советов.

Согласно результатам новой волны опроса, на выборах в облсоветы “Слугу народа” готовы поддержать 17,2% избирателей (среди тех, кто определился с выбором и пойдет голосовать).

Рейтинг данной политсилы немного вырос по сравнению с концом сентября (с 15,5% до 17,2%).

За партию “Европейская Солидарность” проголосовали бы 11,7% респондентов (среди тех, кто определился с выбором и пойдет голосовать). Рейтинг политсилы также немного вырос (с 11,4% до 11,7%).

“Оппозиционную платформу – За життя” сейчас готовы поддержать 12,6% опрошенных (на конец сентября таких было 11,4%).

У ВО “Батькивщина” – 7,5% поддержки респондентов (по сравнению с концом сентября рейтинг снизился на 0,8%).

Партию “За майбутне” планируют поддержать 7,2% опрошенных (на конец сентября таких было 6,2%).

Таким образом, условный 5% барьер преодолевают пять партий: “Слуга народа”, ОПЗЖ, “Европейская Солидарность”, “Батькивщина”, “За майбутне”.

Партию “Наш край” поддерживают 4,0% респондентов, Радикальную партию Олега Ляшко – 3,9%, УДАР Виталия Кличко – 3,0%, партию Шария – 2,6%, ВО “Свобода” – 2,4%, партии “Голос”, “Перемога Пальчевского”, “Сила и честь” – по 1,6%, партию “Пропозиция” – около 1%.

Суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования, – 22,2%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.