В субботу, 20 февраля, в Кабуле, столице Афганистана, прогремела серия взрывов. Один из них был нацелен на полицейский транспорт.

Об этом сообщает Associated Press.

Известно, что первые два взрыва прогремели с интервалом в 15 минут. Третий произошел через два часа.

В результате взрывов не менее 5 человек погибли. Еще двое получили травмы.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.

Напомним, в США снесли 39-этажный небоскреб Trump Plaza. Специалисты взорвали его с помощью направленного взрыва.