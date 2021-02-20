Об этом сообщает Associated Press.
Известно, что первые два взрыва прогремели с интервалом в 15 минут. Третий произошел через два часа.
В результате взрывов не менее 5 человек погибли. Еще двое получили травмы.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.
Напомним, в США снесли 39-этажный небоскреб Trump Plaza. Специалисты взорвали его с помощью направленного взрыва.
- В субботу, 6 февраля, во французском Бордо произошел мощный взрыв. Эпицентром стал один из верхних этажей жилого дома. Жилой дом, в котором произошел взрыв, обвалился. По меньшей мере три человека получили тяжелые травмы.