В Киеве до конца текущей недели будут закрыты детские сады и школы. Такое решение приняли столичные власти из-за непогоды.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

“В ближайшие два дня погодные условия в Киеве ухудшатся, количество осадков увеличится. В связи с этим столичные власти приняли решение о закрытии садов и школ 11 и 12 февраля”, – говорится в сообщении.

КГГА также обратилась к руководителям частных компаний и госучреждений.

“Руководство столицы обратилось к руководителям частных компаний и государственных учреждений отнестись с пониманием к ситуации и учесть родителям вынужденное отсутствие на рабочем месте как удаленную работу”, – говорится в сообщении.

В Департаменте образования и науки заявили, что все педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.

По прогнозам синоптиков, днем ​​11 февраля и ночью 12 февраля в Киеве ожидается значительный и мокрый снег, на дорогах – снежные заносы и гололед.