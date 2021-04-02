В Киеве мужчина стрелял в охранника магазина, который сделал замечание из-за отсутствия защитной маски на лице.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в помещении магазина, расположенного в ТРЦ на проспекте Победы.

Мужчина зашел в магазин без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Не желая соблюдать карантинные меры, посетитель магазина “достал предмет, похожий на пистолет, и сделал 2 выстрела в охранника”.

Вследствие инцидента охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища.

Злоумышленника – 32-летнего киевлянина – задержали на месте происшествия. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганские действия, совершенные с применением огнестрельного или холодного оружия).