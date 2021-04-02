Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Инцидент произошел в помещении магазина, расположенного в ТРЦ на проспекте Победы.
Мужчина зашел в магазин без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Не желая соблюдать карантинные меры, посетитель магазина “достал предмет, похожий на пистолет, и сделал 2 выстрела в охранника”.
Вследствие инцидента охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища.
Злоумышленника – 32-летнего киевлянина – задержали на месте происшествия. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганские действия, совершенные с применением огнестрельного или холодного оружия).
- В ноябре прошлого года в Луцке (Волынская область) посетитель супермаркета устроил стычку с патрульными полицейскими из-за отсутствия защитной маски.
- С 21 ноября в Украине могут штрафовать за отсутствие маски в общественных зданиях и в общественном транспорте. Сумма штрафа составляет от 170 до 255 гривен. Полицейские могут на месте выносить решения в отношении граждан, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов.