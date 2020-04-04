Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

“На сегодняшний день в столице уже 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Количество киевлян заболевших увеличилось за прошедшие сутки на 25 человек”, – написал он.

Кличко уточнил, что это: 15 женщин в возрасте от 23-х до 65-ти лет и 10 мужчин в возрасте от 17-ти до 68-ми лет.

Также, по его словам, в том числе заболели коронавирусом еще двое медиков. 10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы. 15 – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

“Я понимаю, как сложно выдерживать ограничительные меры. Но, придется потерпеть. Чтобы уберечь себя и тех, кто рядом. Чтобы вирус не охватил город. Берегите себя!”, – подчеркнул Кличко.