Во всех районах столицы начали работать мобильные бригады, которые будут тестировать людей дома на коронавирус COVID-19.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба.

“Соответствующим приказом Департамента здравоохранения руководителям столичных ЦПМСД и КДЦ было поручено организовать мобильные медицинские бригады по проведению заборов образцов биологических материалов от пациентов с подозрением на коронавирусную болезнь (СOVID-19) методом экспресс-тестирования и полимеразной цепной реакции (ПЛР). На сегодняшний день такие бригады созданы во всех районах. Многие из них уже успели осуществить выезды и сделать анализы”, – сказал он.

При этом Поворозник подчеркнул, что в Киеве готовились к этому шагу очень тщательно.

Отмечается, что был определен алгоритм работы мобильных бригад от их состава до обеспечения сотрудников средствами защиты и тестами.

По словам замглавы КГГА, для медиков было организовано обучение и сделаны специальные видео-инструкции по забору биоматериала для тестов.

“Подчеркиваю, что такие бригады выезжают к человеку с подозрением на инфицирование коронавирусной болезнью исключительно при условии определения такой необходимости врачом, который наблюдает за состоянием пациента. Это не служба такси, по вашему требованию привезет вам домой медика, который сделает анализ. Прошу отнестись к этому с пониманием и придерживаться простого, но совершенно “рабочего” правила: заболели – оставайтесь дома и немедленно позвоните своему врачу, предоставив ему возможность позаботиться о вашем здоровье”, – добавил Поворозник.

По официальным данным, количество заболевших в Киеве сегодня — 180 человек. Однако Симонец отметил, что “более чем уверен, что больных [COVID-19] значительно больше”.