Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
“По состоянию а 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая”, – говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
▪️ Винницькая область – 66 случаев;
▪️ Волинская область – 17 случаев;
▪️ Днипропетровская область – 14 случаев;
▪️ Донецкая область – 8 случаев;
▪️ Житомирская область – 9 случаев;
▪️ Закарпатская область – 24 случая;
▪️ Запорожская область – 28 случаев;
▪️ Ивано-Франковская область – 94 случая;
▪️ Кировоградская область – 19 случаев;
▪️ Киев – 195 случаев;
▪️ Киевская область – 77 случаев;
▪️ Львовская область – 14 случаев;
▪️ Луганскаяобласть – 3 случая;
▪️ Одесская область – 26 случаев;
▪️ Полтавская область – 8 случаев;
▪️ Ровенская область – 31 случай;
▪️ Сумская область – 37 случаев;
▪️ Тернопольская область – 135 случаев;
▪️ Харковская область – 1 случай;
▪️ Херсонская область – 8 случаев;
▪️Хмельницька область – 10 случаев;
▪️ Черновицкая область – 206 случаев;
▪️ Черкасская область – 61 случай;
▪️ Черниговская область – 5 случаев.
Так, данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
“По состоянию на утро 4 апреля 2020 поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 5040 сообщений о подозрении на COVID-19”, – отметили в ведомстве.
- По данным ЦОЗ 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.
- Смертность в Украине вследствие заражения коронавирусом COVID-19 сейчас в два раза меньше, чем в мире.