По состоянию на утро 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

“По состоянию а 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая”, – говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

▪️ Винницькая область – 66 случаев;

▪️ Волинская область – 17 случаев;

▪️ Днипропетровская область – 14 случаев;

▪️ Донецкая область – 8 случаев;

▪️ Житомирская область – 9 случаев;

▪️ Закарпатская область – 24 случая;

▪️ Запорожская область – 28 случаев;

▪️ Ивано-Франковская область – 94 случая;

▪️ Кировоградская область – 19 случаев;

▪️ Киев – 195 случаев;

▪️ Киевская область – 77 случаев;

▪️ Львовская область – 14 случаев;

▪️ Луганскаяобласть – 3 случая;

▪️ Одесская область – 26 случаев;

▪️ Полтавская область – 8 случаев;

▪️ Ровенская область – 31 случай;

▪️ Сумская область – 37 случаев;

▪️ Тернопольская область – 135 случаев;

▪️ Харковская область – 1 случай;

▪️ Херсонская область – 8 случаев;

▪️Хмельницька область – 10 случаев;

▪️ Черновицкая область – 206 случаев;

▪️ Черкасская область – 61 случай;

▪️ Черниговская область – 5 случаев.

Так, данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

“По состоянию на утро 4 апреля 2020 поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 5040 сообщений о подозрении на COVID-19”, – отметили в ведомстве.