В Киеве ночь на 1 сентября оказалась самой теплой за последние 140 лет.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

“По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ночь на 1 сентября в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, ведь температура не опустилась ниже 21,9 °С”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущее рекордное значение 2004 года +18,9 °С превышено аж на 3,0 °С.

Напомним, что в сентябре средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 14-19 градусов тепла, что на несколько градусов выше средних многолетних значение.