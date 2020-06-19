Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице официально стартовал пляжный сезон. Купаться разрешается на 12 пляжах.

Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

“Городские пляжи открыли для купания. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания. Какие именно – можно ознакомиться на сайте коммунального предприятия “Плесо”. Госпотребслужба провела лабораторные исследования воды. Проверили и качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах”, – сказал Кличко.

Он добавил, что за последние несколько лет город обновил 6 городских пляжей. Чтобы отдых в Киеве был на должном уровне.

По словам мэра, киевские пляжи становятся и более доступными для людей с инвалидностью. Уже на восьми из них размещены специальные кресла-амфибии. А персонал знает, как помогать гражданам с инвалидностью.

При этом Кличко отметил, что открытие пляжей – это очередной тест на сознание для киевлян.

“Коронавирус никуда не делся. На пляжах тоже надо соблюдать элементарные правила безопасности – социальная дистанция, санитайзеры”, – сказал он.

Кроме того, Кличко сообщил, что в этом году выросло количество киевских пляжей, получивших международную награду “Голубой флаг”. Это значит, что они соответствуют более 30-ти критериям качества и безопасности.