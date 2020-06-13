В Киеве вопреки запрету на работу пляжей жители столицы массово отдыхают на территории Гидропарка.

Об этом сообщают #Буквы.

В субботу, 13 июня, в Киеве свыше 31 градуса тепла. Столичные жители массово отправились отдыхать на пляжи на территории Гидропарка.

Согласно рекомендациям МОЗ относительно эпидемиологической ситуации в столице, пляжи сейчас должны быть закрыты. Несмотря на это, сотни посетителей загорают и купаются в Днепре.

При этом, большинство не соблюдает ни масочный режим, ни правила социального дистанцирования.

Фото: Александр Кужельный