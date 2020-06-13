Об этом сообщают #Буквы.
В субботу, 13 июня, в Киеве свыше 31 градуса тепла. Столичные жители массово отправились отдыхать на пляжи на территории Гидропарка.
Согласно рекомендациям МОЗ относительно эпидемиологической ситуации в столице, пляжи сейчас должны быть закрыты. Несмотря на это, сотни посетителей загорают и купаются в Днепре.
При этом, большинство не соблюдает ни масочный режим, ни правила социального дистанцирования.
Фото: Александр Кужельный
- В Киеве пляжный сезон стартует тогда, когда температура воды в водоемах составит не менее +18 градусов.