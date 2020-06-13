Об этом сообщают #Буквы.

В субботу, 13 июня, в Киеве свыше 31 градуса тепла. Столичные жители массово отправились отдыхать на пляжи на территории Гидропарка.

Согласно рекомендациям МОЗ относительно эпидемиологической ситуации в столице, пляжи сейчас должны быть закрыты. Несмотря на это, сотни посетителей загорают и купаются в Днепре.

При этом, большинство не соблюдает ни масочный режим, ни правила социального дистанцирования.

Пляж Гидропарк Киев

Пляж Гидропарк Киев

Пляж Гидропарк Киев

Пляж Гидропарк Киев

Пляж Гидропарк Киев

Пляж Гидропарк Киев

Пляж Гидропарк Киев

Фото: Александр Кужельный

  • В Киеве пляжный сезон стартует тогда, когда температура воды в водоемах составит не менее +18 градусов.