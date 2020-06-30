Об этом сообщила пресс-служба “Киевпасстранс”.

Курсирование электропоездов будет происходить по следующей схеме:

в утренние часы “пик” – в основном в направлении Е1 (Дарница – Почайна – Борщаговка – Киев-Пассажирский – Дарница),

в вечернее время “пик” – в направлении Е2 (Дарница – Киев-Пассажирский – Борщаговка – Почайна – Дарница).

При этом, в выходные курсирование будет происходить в обоих направлениях по расписанию движения. Обслуживаться будут все ранее задействованные станции и остановки.

Напомним, 8 июня городская электричка Киева частично возобновила свою работу. Однако она курсировала по маршруту “Станция Троещина – станция Троещина-2 – станция Почайная” и в обратном направлении.