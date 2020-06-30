Об этом сообщила пресс-служба “Киевпасстранс”.
Курсирование электропоездов будет происходить по следующей схеме:
- в утренние часы “пик” – в основном в направлении Е1 (Дарница – Почайна – Борщаговка – Киев-Пассажирский – Дарница),
- в вечернее время “пик” – в направлении Е2 (Дарница – Киев-Пассажирский – Борщаговка – Почайна – Дарница).
При этом, в выходные курсирование будет происходить в обоих направлениях по расписанию движения. Обслуживаться будут все ранее задействованные станции и остановки.
Напомним, 8 июня городская электричка Киева частично возобновила свою работу. Однако она курсировала по маршруту “Станция Троещина – станция Троещина-2 – станция Почайная” и в обратном направлении.
- Как сообщалось ранее, по решению городских властей, с 8 июня было частично возобновлено движение городских электропоездов.