Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Как сообщалось ранее, по решению городских властей, с сегодняшнего дня было частично возобновлено движение городских электропоездов.
Теперь электричка курсирует по маршруту “Станция Троещина – станция Троещина-2 – станция Почайная” и в обратном направлении.
Поезда будут курсировать в часы “пик”, а также по субботам и воскресеньям. С графиком движения можно ознакомиться по ссылке.
В первый день возобновления работы электричек особого спроса не было — вагоны электропоезда и станции преимущественно пустые.
Ношение масок и перчаток пассажирами ни на станциях, ни в вагонах никем не контролируется.
- С 10 июня в Украине начинается следующий этап смягчения карантина, согласно которому предусматривается открытие баз отдыха – кроме детских лагерей.
- На данный момент статистические показатели не позволяют смягчить карантинные ограничения в Киеве и еще 7 областях.