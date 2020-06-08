Сегодня, 8 июня, городская электричка Киева частично возобновила свою работу.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, по решению городских властей, с сегодняшнего дня было частично возобновлено движение городских электропоездов.

Теперь электричка курсирует по маршруту “Станция Троещина – станция Троещина-2 – станция Почайная” и в обратном направлении.

Поезда будут курсировать в часы “пик”, а также по субботам и воскресеньям. С графиком движения можно ознакомиться по ссылке.

В первый день возобновления работы электричек особого спроса не было — вагоны электропоезда и станции преимущественно пустые.

Ношение масок и перчаток пассажирами ни на станциях, ни в вагонах никем не контролируется.