В Киеве за минувшие сутки коронавирус COVID-19 диагностировали у 563 человек. Еще 15 больных умерли.

Об этом сообщил сегодня мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в прямом включении из дома, где он находится на самоизоляции из-за заболевания коронавирусом.

“Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве коронавирусом заболели еще 563 человека. Умерли 15 больных. Всего коронавирус унес жизни 721 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 35 450”, – рассказал Кличко.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у:

• 296 женщин в возрасте от 18 до 96 лет;

• 228 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет;

• 19 девочек от двух до 17 лет, а также у 20 мальчиков от двух до 17 лет.

Заболели, в том числе, 14 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 221 человек. Всего коронавирус преодолели 12 146 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Деснянском районе – 129, в Днепровском – 84 и в Соломенском районе – 80 случаев.

По словам Кличко, увеличивается в столице и количество больных, нуждающихся в госпитализации.

Так, в стационарах столичных медучреждений сегодня лечатся 1866 больных коронавирусом (из них 39 детей). 494 пациента находятся в тяжелом состоянии, 701 получает кислородную поддержку, 29 – под аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Еще 146 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях сегодня лечит 491 больной.

(На видео – с 2:40)