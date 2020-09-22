В Киеве запустили продажу смарт-билетов для поездов и общественного транспорта

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
упить такие билеты можно на транспортном портале электронных услуг – transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua.
Кроме того, Криклий отметил, что в ноябре вместе с украинским лоукостом SkyUp и перевозчиком Gunsel Lines начнут продавать единый е-билет для авиатранспорта и пассажирских автобусных перевозок, а также пригородных поездов “Укрзализныци”.
Также в декабре ожидается начало сотрудничества с сервисом такси Bolt.
- Кабмин внедряет проект Единого е-билета для различных видов транспорта.
- Ранее сообщалось, что с 1 июля этого года столичный общественный транспорт окончательно переходит на электронный билет.