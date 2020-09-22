В Киеве запустили продажу смарт-билетов для поездов и общественного транспорта

С сегодняшнего дня, 22 сентября, в Киеве запустили продажу SmartTicket - билетов для поездов и общественного транспорта.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

упить такие билеты можно на транспортном портале электронных услуг – transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua.

Кроме того, Криклий отметил, что в ноябре вместе с украинским лоукостом SkyUp и перевозчиком Gunsel Lines начнут продавать единый е-билет для авиатранспорта и пассажирских автобусных перевозок, а также пригородных поездов “Укрзализныци”.

Также в декабре ожидается начало сотрудничества с сервисом такси Bolt.