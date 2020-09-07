Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной администрации.
Всего на сегодня онлайн учатся 1547 детей.
“Васильковские школы №1 и №2, Застугнянска и Ирпенская №15 общеобразовательны школы (ОШ) полностью переведены на дистанционную форму обучения. Там заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми. Педагогам провели тестирование, в школах провели дезинфекцию помещений, установлен карантин. Еще три класса учатся дистанционно в Песковской школе и Бучанской школе №5, таке в Богуславской третьей гимназии”, – говорится в сообщении.
Председатель Киевской ОГА Василий Володин рассказал, что на самоизоляции находятся дети, учителя и другие работники школы, у которых подтвержден COVID-19, но они не контактировали с одноклассниками и коллегами.
- Ранее сообщалось, что часть учеников в общеобразовательной школе села Павливка (Калиновский район, Винницкая область) перевели на дистанционное обучение в связи со вспышкой коронавируса.
- В Николаеве коронавирус обнаружили в четырех школах и двух детских садах.