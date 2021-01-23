Об этом сообщает издание Engadget.
Сообщениями о проблеме они активно делились в Twitter.
Так, пользователи мобильного приложения Facebook для операционной системы iOS сообщали о появлении окна с сообщением “сессия завершилась” и просьбой перезайти в профиль.
Как отмечает издание, у многих владельцев iPhone, использующих двухфакторную аутентификацию, возникли проблемы с повторным подключением (SMS-коды отправлялись очень медленно, а некоторым пришлось загружать фото своих идентификаторов (ID), чтобы восстановить доступ).
Пока неясно, почему проблема коснулась именно владельцев iPhone.
Представитель Facebook сообщил Engadget, что администрации соцсети известно о проблеме.
“Нам известно, что у некоторых людей в настоящее время возникают проблемы с доступом к Facebook. Мы считаем, что это произошло из-за изменения конфигурации, и мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму”, – отметили в компании.
Схожее сообщение опубликовано и в официальном аккаунте Facebook App.
“Мы изучаем сообщения людей, которые были разлогинены и вынуждены вновь заходить в систему для доступа к своим учетным записям Facebook. Мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему как можно быстрее”, – заявили изначально в компании.
Спустя около 6 часов в Facebook сообщили, что проблема возникла из-за “изменения конфигурации”, и теперь она решена.
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