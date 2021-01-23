В пятницу вечером, 22 января, пользователи iPhone столкнулись с проблемой доступа к социальной сети Facebook.

Об этом сообщает издание Engadget.

Сообщениями о проблеме они активно делились в Twitter.

Так, пользователи мобильного приложения Facebook для операционной системы iOS сообщали о появлении окна с сообщением “сессия завершилась” и просьбой перезайти в профиль.

Как отмечает издание, у многих владельцев iPhone, использующих двухфакторную аутентификацию, возникли проблемы с повторным подключением (SMS-коды отправлялись очень медленно, а некоторым пришлось загружать фото своих идентификаторов (ID), чтобы восстановить доступ).

Пока неясно, почему проблема коснулась именно владельцев iPhone.

Представитель Facebook сообщил Engadget, что администрации соцсети известно о проблеме.

“Нам известно, что у некоторых людей в настоящее время возникают проблемы с доступом к Facebook. Мы считаем, что это произошло из-за изменения конфигурации, и мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму”, – отметили в компании.

Схожее сообщение опубликовано и в официальном аккаунте Facebook App.

“Мы изучаем сообщения людей, которые были разлогинены и вынуждены вновь заходить в систему для доступа к своим учетным записям Facebook. Мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему как можно быстрее”, – заявили изначально в компании.

Спустя около 6 часов в Facebook сообщили, что проблема возникла из-за “изменения конфигурации”, и теперь она решена.