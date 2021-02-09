В Кремле до сих пор считают Украину частью "русского мира" и намерены продолжать влиять на нашу страну с помощью "мягкой силы".

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитируют российские агентства “Интерфакс”, “ТАСС”, “РБК”.

Во время общения с журналистами Песков утвердительно ответил на вопрос, является ли Украина частью “русского мира”.

“В Украине живет очень много русских и русскоговорящих. Они все относятся к “русскому миру”. Культурная связь, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью. Мы знаем, что такая линия на отрицание этой общности имеет место в Украине, но нам это не нравится”, – объявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков добавил, что “русский мир”, защита этого “мира”, развитие отношений с этим “миром” и различные механизмы поддержки были, остаются и будут оставаться приоритетной темой для Москвы.

По его словам, Россия намерена продвигать идеи “русского мира” (защищать “русский мир”) в Украине путем “мягкой силы”.

“Это наша “мягкая сила”, никогда не используются какие-то методы, которые противоречили бы международному праву”, – утверждал Песков.

“По международному праву любое государство обладает возможностью осуществлять какие-то гуманитарные операции, гуманитарные методы поддержки, поощрять гуманитарные контакты, контакты между людьми, рассказывать о литературе, искусстве, науке”, – добавил он.

Как информирует агентство “РБК”, Песков сообщил об отношении Кремля к “русскому миру”, отвечая на вопрос о телефонном разговоре зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрия Медведева с главой политсовета украинской партии “Оппозиционная платформа — За життя” Виктором Медведчуком, что состоялся 6 февраля. В ходе этого разговора обсуждались санкции, которые по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены против трех украинских телеканалов – “112 Украина”, NewsOne и ZIK.