Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что у одного из незаконно удерживаемых в России крымских татар появилась опухоль.

Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.

Уточняется, что у Айдера Джеппарова, которого российские оккупационные власти удерживают в крымском СИЗО, возникла опухоль на нижней челюсти.

“Опухоль на нижней челюсти под правым восьмым нижним зубом, которая переходит в гортань. Из-за этого он не может открывать рот и глотать. Из-за неоказания медицинской помощи у гражданина Украины присутствуют жалобы на постоянную сильную зубную и головную боли”, – пишет Денисова.

Также омбудсмен утверждает, что снова обратилась к уполномоченному по правам человека в России с требованием принять соответствующие меры – медицинское обследование для и помощь для Джеппарова.

Отмечается, что на данный момент публичной реакции Татьяны Москальковой на призывы Денисовой не последовало.