Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.
Уточняется, что у Айдера Джеппарова, которого российские оккупационные власти удерживают в крымском СИЗО, возникла опухоль на нижней челюсти.
“Опухоль на нижней челюсти под правым восьмым нижним зубом, которая переходит в гортань. Из-за этого он не может открывать рот и глотать. Из-за неоказания медицинской помощи у гражданина Украины присутствуют жалобы на постоянную сильную зубную и головную боли”, – пишет Денисова.
Также омбудсмен утверждает, что снова обратилась к уполномоченному по правам человека в России с требованием принять соответствующие меры – медицинское обследование для и помощь для Джеппарова.
Отмечается, что на данный момент публичной реакции Татьяны Москальковой на призывы Денисовой не последовало.
- 24 декабря российский суд в Москве на 6 месяцев уменьшил тюремные сроки фигурантам дела “Хизб ут-Тахрир”.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в России не оказывают медицинскую помощь незаконно заключенным крымским татарам.