Украина и Европейский Союз договорились провести заседание Совета ассоциации Украина - ЕС с физическим участием делегаций 11 февраля 2021.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Шмыгаль обсудил с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем и комиссаром Европейского Союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи ключевые вопросы повестки дня отношений Украина – ЕС.

“Стороны договорились провести очередное заседание Совета ассоциации в Брюсселе 11 февраля 2021 года”, – говорится в сообщении.

Премьер выразил надежду, что во время 7-го заседания Совета ассоциации будут обсуждены приоритетные направления взаимодействия и совместного интереса для выполнения Соглашения об ассоциации и достижения ее целей.

Фото: КМУ

Глава Правительства подчеркнул, что Украина прилагает максимум усилий с целью имплементации целей Соглашения об ассоциации с ЕС.

“Мы продолжаем проводить системные реформы и глубокие преобразования. Европейская интеграция является основой программы действий правительства, а выполнение Соглашения об ассоциации – является нашей дорожной картой реформ”, – подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что Украина ожидает от заседания Совета ассоциации согласования совместных шагов, направленных на практическую реализацию договоренностей саммита Украина – ЕС.

Стороны также договорились приложить усилия для заключения Соглашения об Общем авиационном пространстве во время 7-го заседания Совета ассоциации.