Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Шмыгаль обсудил с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем и комиссаром Европейского Союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи ключевые вопросы повестки дня отношений Украина – ЕС.
“Стороны договорились провести очередное заседание Совета ассоциации в Брюсселе 11 февраля 2021 года”, – говорится в сообщении.
Премьер выразил надежду, что во время 7-го заседания Совета ассоциации будут обсуждены приоритетные направления взаимодействия и совместного интереса для выполнения Соглашения об ассоциации и достижения ее целей.
Фото: КМУ
Глава Правительства подчеркнул, что Украина прилагает максимум усилий с целью имплементации целей Соглашения об ассоциации с ЕС.
“Мы продолжаем проводить системные реформы и глубокие преобразования. Европейская интеграция является основой программы действий правительства, а выполнение Соглашения об ассоциации – является нашей дорожной картой реформ”, – подчеркнул Шмыгаль.
Он отметил, что Украина ожидает от заседания Совета ассоциации согласования совместных шагов, направленных на практическую реализацию договоренностей саммита Украина – ЕС.
Стороны также договорились приложить усилия для заключения Соглашения об Общем авиационном пространстве во время 7-го заседания Совета ассоциации.
- Накануне во время выступления в “Украинском доме” в Давосе Давид Арахамия заявил, что Украине следует временно отказаться от политики гармонизации своего законодательства с ЕС. Впоследствии он назвал свои слова “трудностями перевода”.
- Ранее сообщалось, что представители Украины и Евросоюза пересмотрят условия двустороннего торгового соглашения. Так, в ноябре прошлого года во время заседания Комитета ассоциации Украина-Европейский союз стороны провели “вступительный” разговор касательно совершенствования текста Соглашения об ассоциации.