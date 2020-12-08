Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Шмыгаль обсудил с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем и комиссаром Европейского Союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи ключевые вопросы повестки дня отношений Украина – ЕС.

“Стороны договорились провести очередное заседание Совета ассоциации в Брюсселе 11 февраля 2021 года”, – говорится в сообщении.

Премьер выразил надежду, что во время 7-го заседания Совета ассоциации будут обсуждены приоритетные направления взаимодействия и совместного интереса для выполнения Соглашения об ассоциации и достижения ее целей.

Фото: КМУ

Глава Правительства подчеркнул, что Украина прилагает максимум усилий с целью имплементации целей Соглашения об ассоциации с ЕС.

“Мы продолжаем проводить системные реформы и глубокие преобразования. Европейская интеграция является основой программы действий правительства, а выполнение Соглашения об ассоциации – является нашей дорожной картой реформ”, – подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что Украина ожидает от заседания Совета ассоциации согласования совместных шагов, направленных на практическую реализацию договоренностей саммита Украина – ЕС.

Стороны также договорились приложить усилия для заключения Соглашения об Общем авиационном пространстве во время 7-го заседания Совета ассоциации.

  • Накануне во время выступления в “Украинском доме” в Давосе Давид Арахамия заявил, что Украине следует временно отказаться от политики гармонизации своего законодательства с ЕС. Впоследствии он назвал свои слова “трудностями перевода”.
  • Ранее сообщалось, что представители Украины и Евросоюза пересмотрят условия двустороннего торгового соглашения. Так, в ноябре прошлого года во время заседания Комитета ассоциации Украина-Европейский союз стороны провели “вступительный” разговор касательно совершенствования текста Соглашения об ассоциации.