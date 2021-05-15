У суботу, 15 травня, біля Букінгемського палацу в центрі Лондона з’явилося "стадо" скульптур слонів у натуральну величину.

Про це інформує міжнародне агентство Reuters.

Символічний “марш” фігур слонів перетнув вулицю Мелл, що веде до лондонської резиденції британської королеви.

Ця експозиція покликана продемонструвати можливість мирного співіснування людей і тварин у сучасному світі.

125 скульптур слонів доставила до Лондона природоохоронна група Elephant Family. Вона займається захистом азійських слонів від вимирання.

Моделі слонів виготовили корінні народи гір Нілґірі на півдні Індії. Там пліч-о-пліч з місцевими мешканцями проживають і дикі індійські слони.

За даними видання Evening Standard та британського каналу ITV, кожна модель виготовлена з лантани – чагарнику, видалення якого із заповідних територій є корисним для дикої природи.

У природоохоронній організації за допомогою таких акцій хочуть нагадати людям про потребу захищати тварин і після повернення активності людства на доковідний рівень. Так, пандемія коронавірусу спровокувала зниження активності людей та створила для багатьох видів тварин можливості для відновлення популяцій.

“Це питання взаємного виживання. Рятуючи їх, ми насправді рятуємо самих себе”, – зазначила в коментарі журналістам одна із засновниць організації Elephant Family Рут Ганеш.

Після сьогоднішнього перформансу перед Букінгемським палацом слонів виставлять у лондонських парках. Згодом скульптури виставлять на продаж за 30 тисяч фунтів за кожну.

Виручені гроші спрямують на різні природоохоронні цілі (зокрема, на розширення національних парків).