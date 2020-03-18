Об этом сообщили во Львовском городском совете.
“С сегодняшнего дня такие информационные машины будут ездить по всем районам Львова. Очень важно, чтобы пожилые люди оставались дома. Позаботьтесь о ваших родителей и бабушках/дедушках”, – отметил мэр Львова Андрей Садовый.
В частности, сейчас 6 автомобилей уже курсируют по городу, а еще 5 автомобилей управления безопасности города начнут курсировать сегодня, в 18:00. Информирование населения будет продолжаться в течение всего карантина.
“Уже сегодня 5 наших автомобилей начнет курсировать по городу. Одна из них оборудована камерами видеонаблюдения, дронами и имеет доступ к системе видеонаблюдения. Мы будем информировать львовян об актуальной информации о ситуации в городе каждый день”, – отметил начальник управления безопасности города Юрий Диль.
- Напомним, с 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) в более чем 200 человек, а также ограничения авиасообщения.
- Кроме того, 16 марта Кабинет Министров принял решение на время карантина остановить работу метро во всех городах, а также прекратить перевозки между областями и городами Украины.