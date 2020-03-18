С сегодняшнего дня, 18 марта, по улицам Львова начали ездить машины с громкоговорителями, которые будут информировать жителей о ситуации в городе, в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

“С сегодняшнего дня такие информационные машины будут ездить по всем районам Львова. Очень важно, чтобы пожилые люди оставались дома. Позаботьтесь о ваших родителей и бабушках/дедушках”, – отметил мэр Львова Андрей Садовый.

В частности, сейчас 6 автомобилей уже курсируют по городу, а еще 5 автомобилей управления безопасности города начнут курсировать сегодня, в 18:00. Информирование населения будет продолжаться в течение всего карантина.

“Уже сегодня 5 наших автомобилей начнет курсировать по городу. Одна из них оборудована камерами видеонаблюдения, дронами и имеет доступ к системе видеонаблюдения. Мы будем информировать львовян об актуальной информации о ситуации в городе каждый день”, – отметил начальник управления безопасности города Юрий Диль.

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