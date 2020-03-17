Кабинет Министров принял решение остановить работу метро во всех городах, а также остановить перевозки между областями и городами Украины.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Как сообщалось ранее, накануне заседания Кабмина Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором призвал правительство ужесточить карантин в стране. В частности, он предлагал остановить работу метро, прекратить пассажирские перевозки между городами и областями Украины, а также внести изменения в работы транспорта внутри населенных пунктов.

Эти рекомендации были приняты Кабинетом Министров. Таким образом, с 17 марта будет остановлена работа метро во всех городах.

С 12 часов 18 марта будут прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные пассажирские перевозки между городами и областями Украины.

Городские перевозки продолжаются в таком режиме:

в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая — не более 10 человек;

личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.

Министр инфраструктуры подчеркнул, что это меры, необходимые для безопасности граждан, и призвал украинцев соблюдать эти нормы и оставаться дома на время карантина.

“Призываю всех соблюдать эти нормы, мы делаем это для вашей защиты. Оставайтесь дома, будьте здоровы. Берегите себя и близких”, — написал он.

Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. Так, количество заболевших в Украине возросло до 7.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Решение об ужесточении карантина приняли местные власти Винницы, Одессы, Львова, Закарпатья, а также Черновицкой области.