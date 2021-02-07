Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Десятки тысяч людей второй день протестуют в главном городе Мьянмы, Янгоне.
“Мы не хотим военной диктатуры”, – скандировали толпы. Многие держали фотографии задержанного лидера Аунг Сан Су Чжи и были одеты в красный цвет – цвет ее партии.
Ее никто не видел с тех пор, как в прошлый понедельник армия свергла ее правительство.
Сообщается, что на демонстрации люди вышли в городах Мауламин и Мандалай.
Военные также блокируют телефонную связь.
В Янгоне демонстранты вышли на улицу с красными воздушными шарами. Автотранспорт остановился и сигналил в поддержку многотысячного митинга.
Люди салютовали тремя пальцами, что стало символом неповиновения авторитаризму в регионе.
Военные власти, известные своими жестокими репрессиями, не останавливают эту демонстрацию массового неповиновения. Но все предполагают, что в ближайшее время они попытаются это сделать.
Су Чжи и лидеры ее Национальной лиги за демократию (НЛД), включая президента Вин Мьинта, находятся под домашним арестом с тех пор, как армия взяла под свой контроль правительство и объявила чрезвычайное положение на год.
- Напомним, 1 февраля вооруженные силы Мьянмы захватили власть в результате переворота против демократически избранного правительства Аунг Сан Су Чжи, которая была задержана вместе с другими лидерами ее партии “Национальная лига за демократию (НЛД)”. Задержания произошли после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными.
- Вооруженные силы Мьянмы, захватившие власть в стране после ареста ее руководителей, заявили о планах провести новые выборы.