Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Десятки тысяч людей второй день протестуют в главном городе Мьянмы, Янгоне.

“Мы не хотим военной диктатуры”, – скандировали толпы. Многие держали фотографии задержанного лидера Аунг Сан Су Чжи и были одеты в красный цвет – цвет ее партии.

EPA

AFP

Ее никто не видел с тех пор, как в прошлый понедельник армия свергла ее правительство.

Сообщается, что на демонстрации люди вышли в городах Мауламин и Мандалай.

Военные также блокируют телефонную связь.

В Янгоне демонстранты вышли на улицу с красными воздушными шарами. Автотранспорт остановился и сигналил в поддержку многотысячного митинга.

Люди салютовали тремя пальцами, что стало символом неповиновения авторитаризму в регионе.

Военные власти, известные своими жестокими репрессиями, не останавливают эту демонстрацию массового неповиновения. Но все предполагают, что в ближайшее время они попытаются это сделать.

Су Чжи и лидеры ее Национальной лиги за демократию (НЛД), включая президента Вин Мьинта, находятся под домашним арестом с тех пор, как армия взяла под свой контроль правительство и объявила чрезвычайное положение на год.

  • Напомним, 1 февраля вооруженные силы Мьянмы захватили власть в результате переворота против демократически избранного правительства Аунг Сан Су Чжи, которая была задержана вместе с другими лидерами ее партии “Национальная лига за демократию (НЛД)”. Задержания произошли после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными.
  • Вооруженные силы Мьянмы, захватившие власть в стране после ареста ее руководителей, заявили о планах провести новые выборы.