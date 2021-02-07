В Мьянме военные отключили доступ к Facebook, Twitter и Instagram. Тем не менее это не помешало десяткам тысяч жителей страны выйти на протесты.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Десятки тысяч людей второй день протестуют в главном городе Мьянмы, Янгоне.

“Мы не хотим военной диктатуры”, – скандировали толпы. Многие держали фотографии задержанного лидера Аунг Сан Су Чжи и были одеты в красный цвет – цвет ее партии.

Ее никто не видел с тех пор, как в прошлый понедельник армия свергла ее правительство.

Сообщается, что на демонстрации люди вышли в городах Мауламин и Мандалай.

Военные также блокируют телефонную связь.

В Янгоне демонстранты вышли на улицу с красными воздушными шарами. Автотранспорт остановился и сигналил в поддержку многотысячного митинга.

Люди салютовали тремя пальцами, что стало символом неповиновения авторитаризму в регионе.

Военные власти, известные своими жестокими репрессиями, не останавливают эту демонстрацию массового неповиновения. Но все предполагают, что в ближайшее время они попытаются это сделать.

Су Чжи и лидеры ее Национальной лиги за демократию (НЛД), включая президента Вин Мьинта, находятся под домашним арестом с тех пор, как армия взяла под свой контроль правительство и объявила чрезвычайное положение на год.