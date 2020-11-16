В Молдове на выборах президента страны победила экс-премьер-министр и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду — она набрала 57,75% голосов избирателей. Ее главный соперник — действующий президент Игорь Додон — получил 42,26% голосов.

#Буквы рассказывают, кто такая новоизбранный президент соседней страны и как она видит отношения с Украиной.

Карьера

Майе Санду 48 лет, она родилась в селе Рисипень Фалештского района в Молдове.

В 2010 году окончила Гарвард; в 2010—2012 годах была советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне.

Также в 2012 до 2015 года Санду была министром образования Молдовы и инициатором внедрения ряда реформ.

В 2015 политик создала платформу “В ногу с Майей Санду” – впоследствии она была преобразована в партию “Действие и солидарность”, от которой Санду баллотировалась в этом году.

До выборов в 2020 году Санду уже баллотировалась в президенты – в 2016 году ее избрали общим кандидатом партий PPDA и ПАС. Тогда во втором туре нынешний президент Игорь Додон опередил ее на 4%.

Летом прошлого года, на фоне политического кризиса в Молдове, Майю Санду избрали премьер-министром страны.

Тем не менее уже в ноябре она была вынуждена была покинуть пост – парламент страны вынес вотум недоверия правительству из-за инициативы кабмина по изменению законодательства, определяющего процедуру избрания генерального прокурора.

Предвыборные обещания

В программе Санду было пять пунктов: реформа юстиции, развитие бизнеса, создание новых рабочих мест в селах и снижение налогов для семей с детьми.

Также она пообещала повысить пенсии минимум до 2 тыс леев (около 3,5 тыс грн), повысить уровень жизни в селах, снять международную изоляцию Молдовы и начать работу над сближением с Европейским союзом.

Политические взгляды и отношения с Украиной

Санду – в отличие от своего пророссийски настроенного соперника Игоря Додона – известна прозападной позицией. Она выступает за сближение Молдовы с ЕС и поддерживает идею объединения с Румынией.

Кампания политика прошла под лозунгом “Время хороших людей”. Во время агитации она призывала “хороших людей” объединиться и вместе строить европейское будущее Молдовы без коррупции и олигархов.

Во время своей речи после оглашения результатов выборов она заявила, что Молдова будет строить настоящий баланс во внешней политике.

“Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США”, – сказала она.

В интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону Майя Санду заявила, что уважает территориальную целостность Украины.

“Я всегда говорила, что уважаю территориальную целостность Украины. И я считаю, что только так можно построить хорошие отношения. И еще я считаю, что Молдова и Украина находятся в одной геополитической связке. И для нас очень важно, что Украина поставила цель, задачу для того, чтобы быть ближе к Европейскому союзу. Для нас это очень важно. И мы надеемся, что вы продолжите идти по этому пути. Потому что тогда и мы сможем пойти по пути сближения с Европейским союзом”, – сказала она.