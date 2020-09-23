Об этом проинформировали в пресс-службе МОЗ.
“МОЗ обновило стандарты госпитализации больных с COVID-19. Обязательному лечению в условиях стационара подлежат пациенты из группы риска”, – сказано в сообщении.
К группам риска относятся пациенты с:
• тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
• тяжелым течением артериальной гипертензии;
• декомпенсированным сахарным диабетом;
• иммуносупрессивными состояниями (первичный и вторичный иммунодефициты);
• почечной недостаточностью;
• аутоиммунными заболеваниями;
• онкологическими заболеваниями;
• тяжелыми аллергическими болезнями;
• цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсанции.
Согласно приказу МОЗ Украины от 17 сентября 2020 года, также госпитализации подлежат пациенты с симптомами COVID-19, что характеризуют средне-тяжелое и тяжелое течение болезни:
• удушье;
• затрудненное дыхание;
• увеличение частоты дыхательных движений больше физиологической нормы;
• кровохарканье;
• желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея)
• изменения психического состояния (спутанность сознания, заторможенность).
Решение относительно медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях принимает врач после клинической оценки состояния пациента и оценки безопасности домашней среды пациента (путем проведения опроса).
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