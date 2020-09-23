Министерство охраны здоровья Украины сообщило об обновлении стандартов госпитализации больных коронавирусом COVID-19. Обязательная госпитализация нужна людям из ряда групп риска.

Об этом проинформировали в пресс-службе МОЗ.

“МОЗ обновило стандарты госпитализации больных с COVID-19. Обязательному лечению в условиях стационара подлежат пациенты из группы риска”, – сказано в сообщении.

К группам риска относятся пациенты с:

• тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;

• тяжелым течением артериальной гипертензии;

• декомпенсированным сахарным диабетом;

• иммуносупрессивными состояниями (первичный и вторичный иммунодефициты);

• почечной недостаточностью;

• аутоиммунными заболеваниями;

• онкологическими заболеваниями;

• тяжелыми аллергическими болезнями;

• цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсанции.

Согласно приказу МОЗ Украины от 17 сентября 2020 года, также госпитализации подлежат пациенты с симптомами COVID-19, что характеризуют средне-тяжелое и тяжелое течение болезни:

• удушье;

• затрудненное дыхание;

• увеличение частоты дыхательных движений больше физиологической нормы;

• кровохарканье;

• желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея)

• изменения психического состояния (спутанность сознания, заторможенность).

Решение относительно медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях принимает врач после клинической оценки состояния пациента и оценки безопасности домашней среды пациента (путем проведения опроса).