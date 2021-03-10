В МИД отреагировали на высказывание посла Израиля о стадионе имени Шухевича

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в своем Twitter-аккаунте.
Так, накануне Лион раскритиковал решение Тернопольского городского совета о присвоении местному стадиону имени главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича и потребовал его отмены.
В МИД Украины заявили, что сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины, а дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков.
“Вместе с тем дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот”, – отметил Николенко.
Збереження національної пам’яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки https://t.co/6VowQQUOiS
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2021
- 1 января 2021 в Киеве состоялась традиционное шествие с факелами к годовщине дня рождения одного из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века Степана Бандеры.
- Посол Израиля в Украине Йоэль Лион осудил мероприятия в честь дня рождения Степана Бандеры, призвав украинцев “не прославлять коллаборационистов нацистского режима” и “примириться со своим прошлым”.