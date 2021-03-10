Covid-19 Украина

обновлено 10.03.2021 в 13:01

Всего:

1416438 (+6377)

Болеют:

184099 (+6377)

Выздоровели:

1204916 (+5687)

Умерло:

27423 (+219)

14:43 Стильно и уютно: как выглядит дом, в котором жила Меган Маркл до замужества
14:36 Нацгвардия США останется в Капитолии до конца весны
14:11 Бывший регионал Шипко стал и.о. директора Национального института рака
13:51 В МИД отреагировали на высказывание посла Израиля о стадионе имени Шухевича
13:34 В Эстонии приостановили использование одной партии вакцины AstraZeneca
13:22 Проблем с международным признанием Covishield не должно возникать, – Ляшко
13:10 «Обозреватель» выплатил Фуксу 300 тысяч гривен компенсации
Партнерский материал
12:49 10 марта состоится мастер-класс продюсера Юлии Синькевич «Фестивальна стратегія вашого фільму»
12:45 Совбез ООН не смог согласовать осуждающее заявление в связи с военным переворотом в Мьянме
12:32 Киевлянин в TikTok потроллил россиян видео, в котором пилот самолета советует им воссоединиться с «родной гаванью»
11:47 «Укрзализныця» возобновляет курсирование вагонов-автомобилевозов на пяти направлениях
11:39 В России начали замедлять скорость работы Twitter и угрожают блокировкой
11:16 В Великобритании упал редкий метеорит, благодаря которому можно понять, как образовались планеты
Эксклюзив
10:50 РФ вряд ли быстро выполнит решение ЕСПЧ в случае выигрыша Украины, – Лищина
10:44 Руперт Гринт о съемках в «Гарри Поттере»: «Бывало довольно удушающе и тяжело»
Эксклюзив
10:03 Жителей ОРДЛО могли заставить массово подавать иски в ЕСПЧ, – Лищина
09:38 Премьер Таиланда обрызгал журналистов антисептиком после «неудобных» вопросов: видео
Эксклюзив
09:24 РФ использует ЕСПЧ для продвижения своих тезисов относительно войны на Донбассе и оккупации Крыма
08:37 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6377 новых случаев COVID-19
08:15 Ускорение вакцинации ускорит мировой экономический рост, – ОЭСР
07:29 10 марта 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
07:11 10 марта в Украине почти без осадков, температура преимущественно от 0°C до +2°C
01:59 В США распределят 18,5 млн доз вакцин от COVID-19 за неделю
01:27 Британский телеведущий Пирс Морган уволился после критики в адрес Меган Маркл
01:20 «Амбассадор Covishield»: Сергей Лещенко сделал прививку от коронавируса
00:51 Тапочки Черчилля продали на аукционе почти за $55 тысяч
00:38 Леди Гага в новом образе снимается в фильме о семье Гуччи: фото
00:29 Дженнифер Энистон рассказала о содержании татуировки на запястье
00:05 Минюст США отказался защищать указы Трампа, ограничивающие помощь иммигрантам

09 марта

23:49 Взрывчатка вблизи Капитолия: ФБР опубликовало видео с преступником
23:48 48 дней президентства: от Байдена ждут официальной пресс-конференции с журналистами

В МИД отреагировали на высказывание посла Израиля о стадионе имени Шухевича

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление посла Израиля Йоэля Лиона о стадионе имени Шухевича, отметив, что дипломаты должны работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот.

Среда, 10 марта 2021, 13:51

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в своем Twitter-аккаунте.

Так, накануне Лион раскритиковал решение Тернопольского городского совета о присвоении местному стадиону имени главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича и потребовал его отмены.

В МИД Украины заявили, что сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины, а дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков.

“Вместе с тем дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот”, – отметил Николенко.

  • 1 января 2021 в Киеве состоялась традиционное шествие с факелами к годовщине дня рождения одного из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века Степана Бандеры.
  • Посол Израиля в Украине Йоэль Лион осудил мероприятия в честь дня рождения Степана Бандеры, призвав украинцев “не прославлять коллаборационистов нацистского режима” и “примириться со своим прошлым”.
Теги: посольство России, Шухевич, Деокупація, Израиль, МЗС, Тернопіль, УПА

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook