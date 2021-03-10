В МИД отреагировали на высказывание посла Израиля о стадионе имени Шухевича

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление посла Израиля Йоэля Лиона о стадионе имени Шухевича, отметив, что дипломаты должны работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в своем Twitter-аккаунте.

Так, накануне Лион раскритиковал решение Тернопольского городского совета о присвоении местному стадиону имени главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича и потребовал его отмены.

В МИД Украины заявили, что сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины, а дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков.

“Вместе с тем дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот”, – отметил Николенко.

Збереження національної пам’яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки https://t.co/6VowQQUOiS — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2021