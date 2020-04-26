Об этом пишет Reuters.
На данный момент фермы, которые находятся в городах Гермерт-Бакель и Лаарбек в провинции Северный Брабант на юге страны, закрыли на карантин.
Отмечается, что у животных появились проблемы с дыханием, после чего их протестировали на коронавирус. Предположительно, норки заразились от работников фермы.
В министерстве сельского хозяйства страны заявили, что вероятность дальнейшего распространения коронавируса среди работников фермы или других животных “минимальная”. При этом, чтобы предотвратить распространение вируса, с фермы запретили вывозить животных и навоз.
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